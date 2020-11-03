انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المحكمة العليا عشية الانتخابات في البلاد، قائلا إن الحكم الأخير بشأن حقوق التصويت سيؤدي إلى أعمال عنف في الشوارع وأنه «يجب القيام بشيء ما».

وكانت المحكمة قد سمحت أخيرا لولاية بنسلفانيا بفرز الأصوات التي تتلقاها بالبريد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، بما يتماشى مع قرار السلطات المحلية.

وأمضى ترمب شهورا يعارض التصويت بالبريد، مدعيا أنه سيؤدي إلى التزوير دون أن يقدم دليلا على ذلك. وقال عبر تويتر: «إن قرار المحكمة العليا بشأن التصويت في بنسلفانيا خطير للغاية، حيث سيسمح بتفشي الغش دون رادع وسيقوض أنظمة القوانين لدينا بالكامل. كما أنه سيثير العنف في الشوارع. يجب القيام بشيء ما».