كشف وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر، مساء (الإثنين)، أن أشخاصا عدة نفذوا إطلاق النار على كنيس يهودي في وسط فيينا، مضيفا أن هناك إصابات عدة وربما وفيات.

وقال نهامر على قناة «أو آر إف 1» في وقت متأخر من يوم الإثنين: «نعتقد أن هناك مهاجمين عدة، للأسف، هناك أيضا العديد من الجرحى، وربما القتلى أيضا»، مشيرا إلى أن المجرمين استخدموا أسلحة ذات ماسورة طويلة، لذا فهم يشكلون تهديدا كبيرا.

ولم يعلق الوزير على أنباء احتجاز رهائن في مطعم في فيينا بالتوازي مع إطلاق النار، قائلا: «أطلب تفهمكم. نحن في خضم هجوم إرهابي واضح أنه وضع يتسم بالتقلب»، مضيفا أن جميع المعلومات التي تم التحقق منها واردة من وزارة الداخلية فقط.

وبحسب شرطة العاصمة النمساوية، فإن إطلاق النار وقع في 6 أماكن مختلفة في فيينا. وحول التقارير التي أشارت إلى تفجير أحد المهاجمين نفسه، قال المتحدث باسم القوات الأمنية إنه «لا يمكن تأكيد أو نفي هذا الأمر».