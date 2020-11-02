قتل 20 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم (الإثنين) في هجوم مسلح استهدف جامعة كابول. وقال المتحدث باسم الداخلية طارق أريان: «لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن تفرض أجراءاتها، ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أو أي شيء آخر»، مضيفاً: «العديد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن».وأعلنت وزارة الداخلية عملية أمنية في مبنى الجامعة بعد إجلاء مئات الأشخاص بداخلها، فيما ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن معرضاً للكتب كان يقام داخل الجامعة ويحضره عدد من كبار الشخصيات وقت إطلاق النار، مبينة أن ممثلين من أفغانستان وإيران دشنوا المعرض.وقال الأستاذ الجامعي ذبيح الله حيدري لقناة «أريانا» المحلية: «إن المحاضرات كانت جارية عندما بدأ إطلاق النار لكن مسؤولي الجامعة وأفراد الأمن رافقوا الطلاب إلى خارج الحرم الجامعي».ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، فيما ذكرت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية أن «طالبان» نفت ضلوعها في الهجوم.