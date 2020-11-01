جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود وصولاً إلى تحقيق الهدف الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة، وشدد هادي في اجتماع مع مستشاريه اليوم (الأحد)، على أنه لا مكان مطلقاً للتجربة الإيرانية في اليمن ولن يقبلها أبناء الشعب.وقال إن لقاءنا اليوم يأتي ونحن على مشارف الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض والذي كنا وما زلنا ننظر إليه كمنطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور واستعادة الدولة وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي، حيث بذلنا وما زلنا كل جهودنا لتنفيذ الاتفاق حرفياً وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد.ووصف الوضع الذي يمر به اليمن بأنه صعب والمرحلة حرجة، ونحتاج أن نتعاطى بمسؤولية كبيرة وتجاوز لتحديات، ونحن في حالة حرب مع عدونا الوحيد وهو مليشيا الحوثي الإيرانية، علينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية، فالعدو اليوم يطور إمكاناته ووسائله في تدمير البلاد والعباد.ونوه الرئيس اليمني بجهود السعودية التي ترعى اتفاق الرياض وآلية تسريعه قائلاً:«نثق بجهودها في إنجاحه وتدعيمه بحزمة اقتصادية لدعم استقرار العملة ودعم الحكومة في مهامها الجديدة وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني».وكان الرئيس اليمني قد عقد لقاءين منفصلين مع هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك حيث تطرق النقاش في الاجتماعين إلى مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض ونتائجها.