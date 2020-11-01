تصدر ملف سد النهضة والعلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا أجندة النقاش بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم (الأحد).ويرافق البرهان في زيارته لإثيوبيا وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.وكانت الحكومة السودانية أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة أمس بين وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان. وذكرت وكالة الأنباء السودانية في بيان أن مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة استؤنفت بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث.وأضافت أن الدول الثلاث توافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي.وفي اجتماع عقد الأسبوع الماضي في القاهرة، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والفريق البرهان تمسّكهما بالتوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم» حول سد النهضة الإثيوبي، وهو مطلب تعارضه أديس أبابا.