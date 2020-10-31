أخفق نظام الملالي في إدارة أزمة انتشار فايروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (السبت)، 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفع عدد المصابين بالوباء إلى 612772 مصاباً، والوفيات إلى 34864 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 481930 شخصاً.

ولايزال 5185 مصاباً بالفايروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل إلى 4 ملايين و929005 تحاليل، وتم تصنيف 27 إقليماً إيرانياً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.

وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.