صوت العاجيون لاختيار رئيسهم اليوم (السبت) في أكبر اختبار للاستقرار السياسي رغم مقاطعة أكبر الأحزاب المعارضة، احتجاجا على ترشح الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا لفترة ثالثة.

ويخوض واتارا المنافسة مع المرشح المستقل الوحيد كواديو كونان بيرتين بعد انسحاب أكبر منافسين الرئيس السابق هنري كونان بيدييه، ورئيس الوزراء السابق باسكال أفي نجيسان.

وحث المنسحبان اللذان لايزال اسماهما موجودين في بطاقات الاقتراع، مؤيديهما على مقاطعة الانتخابات التي سبقتها اضطرابات خلفت أكثر من 20 قتيلا.

واعتبرت المعارضة ترشح واتارا لولاية ثالثة خطوة مخالفة لدستور البلاد، فيما يصر الرئيس المنتهية ولايته على أن ترشحه جاء بالتوافق مع الدستور الجديد الذي تم تبنيه عام 2016. وجاء ترشح واتارا بعد الوفاة المفاجئة للشخص الذي اختاره خلفا له في يوليو الماضي.

وعلى الرغم من دعوة أفي نجيسان أنصاره إلى محاصرة مراكز الاقتراع إلا أن الوضع لايزال هادئا في العاصمة أبيدجان.

يذكر أن انتخابات مماثلة جرت في عام 2010 وأدت إلى حرب أهلية امتدت لعامين وأودت بأرواح نحو ثلاثة آلاف شخص.