سقط عدد من القتلى والجرحى بينهم عناصر من مليشيا الحشد الشعبي، في انفجار غامض في أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى جنوب العراق.

وأقرت المليشيا بدورها بتعرض مقرها لأضرار كبيرة بسبب الانفجار الذي ضرب أنبوب غاز قريب من معسكرها، وقالت في بيان اليوم (السبت)، إن الانفجار دمّر المعسكر بالكامل. كما أعلنت سقوط قتلى وجرحى. وأكدت مصادر عراقية، مقتل 3 من عناصر الحشد وتدمير معسكر الحشد بسبب انفجار مستودع أسلحة نتيجة الحريق الناجم عن انفجار أنبوب الغاز بالمثنى.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، سقوط طائرة عسكرية بسبب عطل فني في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد ومقتل الطيار ومساعده.

وقالت في بيان: «أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة التدريبية سزنا كرفان 172، ما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة»، مؤكدة أن الحادثة أدت إلى وفاة المقدم الطيار سيف عايد، ومساعده النقيب الطيار علي رسول.