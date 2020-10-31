أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (السبت)، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال ليصل الإجمالي إلى 26 قتيلاً و381 جريحاً.

وأتت هذه الحصيلة بعدما بحث عمال الإنقاذ في مدينة إزمير غرب تركيا، بين الأنقاض عن ناجين من الزلزال القوي الذي وقع في بحر إيجة الجمعة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 27. ولقي صبي وفتاة حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد انهيار جدار عليهما.

وكشفت السلطات أن الزلزال دمر ما لا يقل عن 20 مبنى في إزمير، وأن أعمال الإنقاذ جارية وسط المئات من الهزات الارتدادية في المنطقة. كما أظهرت لقطات تلفزيونية وتسجيلات مصورة أعمالاً دؤوبة لإنقاذ أناس من تحت الأنقاض.

وفي وسط إزمير، أظهرت لقطات محاولات لإنقاذ أم وأطفالها الأربعة من تحت أنقاض أحد المباني.

وأفاد مسؤولون بأن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 8 مبان بينما هي مستمرة في 9 مواقع. فيما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن المنطقة شهدت نحو 470 هزة ارتدادية.