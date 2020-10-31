اتهم أمين العاصمة اليمنية صنعاء عبدالغني جميل، مليشيا الحوثي بتهريب ونهب ما يزيد على 14 ألف مخطوطة نادرة ومئات القطع الأثرية.

وقال جميل في تصريح اليوم (السبت)، إن المليشيا هربت إلى إسرائيل مخطوطة قديمة للتوراة، مؤكدا أن شعاراتها المنادية بالموت لإسرائيل مغالطات مفضوحة لم تعد تنطلي على أحد.

ودعا أمين العاصمة، المثقفين والكتاب والمهتمين بالتاريخ والتراث اليمني إلى القيام بدورهم تجاه ما تقوم به المليشيا من تهريب وإخفاء المخطوطات والآثار في استهداف ممنهج للهوية اليمنية.

وكانت الحكومة الشرعية اتهمت مليشيا الحوثي بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها والتورط في تهريب القطع الأثرية لتمويل مشاريعها، محملة إياها مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء. وناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو، القيام بدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي اليمني.