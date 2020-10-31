استدعت وزارة الخارجية البريطانية، (الخميس)، السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد احتجاجاً على استمرار عملية الاحتجاز التعسفي بحق المواطنة نازنين رادكليف التي تحمل جنسية مزدوجة من البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: «أوضحنا للسفير الإيراني أن معاملة بلاده للمواطنة البريطانية نازنين زاغاري رادكليف غير مبررة وغير مقبولة وتسبب قدراً هائلاً من القلق».

وأوضح أن إيران تزيد من تلطيخ سمعتها من خلال أفعالها تجاه نازنين، مشدداً على أنه حان الوقت لإنهاء اعتقالها التعسفي وإطلاق سراح المواطنين البريطانيين الآخرين المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية.