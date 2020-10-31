أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً لإحراز تقدمات تبوء بالفشل، لافتاً إلى أن الشعب اليمني وقواته المسلحة أكثر إصراراً على استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية ومواجهة مليشيا التمرد والإرهاب، حتى استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للفريق المقدشي اليوم (الجمعة) للخطوط الأمامية في جبهات القتال بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وترؤسه اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الألوية والوحدات والجبهات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمّن وزير الدفاع اليمني، مساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والوقفة العروبية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، والتضحيات المتبادلة في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.