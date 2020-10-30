كشف ابن عم منفذ الهجوم الذي استهدف كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوب غربي فرنسا، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، أمس (الخميس)، أن إبراهيم أبلغ شقيقه ليلة الهجوم أنه سينام داخل بناية.



وأشار في مداخلة مع (الحدث)، إلى أن إبراهيم لم يكن مقرباً من أي أشخاص متطرفين، ولم تظهر عليه أي مؤشرات تطرف.



وكان الادعاء الفرنسي قد أعلن أن منفذ الهجوم تونسي من مواليد 1999م، ويدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوي.



وذكر الادعاء أن العيساوي من عائلة فقيرة من مدينة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان، ودخل فرنسا في أكتوبر بطريقة غير شرعية قادماً من إيطاليا.



وأشار إلى أن منفذ الهجوم كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي، وأن 4 ضباط واجهوه داخل الكنيسة وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ونقله للمستشفى.