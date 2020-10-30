1600 شارع بنسلفانيا.. العنوان الأشهر في العالم، بعد المنزل الذي يحمل الرقم 10 على شارع داونينغ، مقر رئيس وزراء بريطانيا. إنه البيت الأبيض في واشنطن. وهو من بنات أفكار أول رئيس أمريكي تم انتخابه، وهو الرئيس جورج واشنطن، الذي أعلن بعيد تنصيبه رئيساً عزمه، في عام 1789، على بناء مقر رسمي لإقامة الرئيس، في منطقة فيديرالية، على شط نهر بوتوماك.وبعد سلسلة من المعاينات، وقع الاختيار على النموذج الهندسي الذي أعده المعماري الآرلندي المولد جيمس هوبان. والحقيقة أن هوبان رسم في نموذجه الهندسي فيلا إنجليزية في عاصمة الجمهورية الآرلندية دبلن. وسمى تلك الفيلا لنستر هاوس. وقام الرئيس واشنطن بوضع حجر الأساس للبيت الأبيض في 13 أكتوبر 1792. واستغرق بناؤه 8 سنوات. وبعد أن فرغ هوبان من تشييده، تمت طلاء المبنى بدهان أبيض في عام 1789. ومن هنا جاءت تسميته بالبيت الأبيض. ويشاع على نطاق واسع في الولايات المتحدة الزعم بأنه دُهن باللون الأبيض بعد تعرض أجزاء كبيرة منه للحريق، خلال الحرب بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. غير أن ذلك ثبت عدم صحته تاريخياً. فقد أشار دبليو. بي. براون في مقال بعنوان «اسم البيت الأبيض»، نشرته في عام 1932 أرشيف جمعية كولومبيا التاريخية، أن عضو الكونغرس أبيجاه بيغلو كتب رسالة إلى أحد زملائه، بتاريخ 18 مارس 1812، أي قبل 3 أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية البريطانية، يقول فيها: «هناك مشكلات كثيرة داخل البيت الأبيض، كما نسميه. أقصد بيت الرئيس». وكلف إنشاء البيت الأبيض 232.372 دولاراً. ولم يكن البيت الأبيض قد اكتمل تشييده عندما دخله الرئيس جون آدامز، وقرينته أبيغيل في الأول من نوفمبر 1800، ليكون أول رئيس أقام فيه.وفي عام 1814 استهدفت مدافع البريطانيين البيت الأبيض، فاحترق تماماً. وبدأت أصوات في الكونغرس ترتفع للمطالبة بالبحث عن عاصمة اتحادية جديدة. لكن الكفة رجحت لأصحاب الرأي المنادي بإعادة بناء البيت الأبيض. وتم استدعاء المهندس الآرلندي هوبان، وتم تكليفه بتلك المهمة. وبنى هوبان بعض أرجاء البيت الأبيض من جديد، فيما قام بالبناء على بعض الجدر التي نجت من الحريق. وعاد الرئيس جيمس ماديسون للإقامة في البيت الأبيض، برفقة السيدة الأولى دوللي ماديسون، في عام 1817. وأنفق ماديسون بسخاء على تزويد البيت الأبيض الذي أعيد إنشاؤه بالأثاثات الفرنسية الفاخرة. ومنذ لك الوقت طفق الرؤساء المتعاقبون على الحصول على تخويلات من الكونغرس لإعادة مظهر البيت الأبيض من الداخل، وأثاثاته، ومرافقه الإضافية. وشُيِّدَ له رواقان من الواجهتين الشمالية والجنوبية في 1824 و1829. وفي عام 1909 أدخل الرئيس وليام تافت تعديلات كبيرة في أقسم البيت الأبيض، أبرزها اختياره المكتب البيضاوي مكتباً للرئيس الأمريكي. وخلال عهد الرئيس الأمريكي هوفر تعرض البيت الأبيض لحريق ثانٍ، التهم في عام 1929 الجناح الغربي، القسم التنفيذي للسلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس. وإضافة إلى التعديلات والإضافات التي أحدثها كل من تعاقبوا على البيت الأبيض، فإن الرئيس جيمي كارتر هو أول من أدخل الكمبيوتر وطابعة الليزر في البيت الأبيض. وفي عام 1992، وبإشراف الرئيس جورج بوش (الأب)، تم توصيل البيت الأبيض بالإنترنت.بدأ البيت الأبيض مقراً من طابقين. وهو اليوم يضم 6 طوابق، فيها 142 غرفة. ويعد البيت الأبيض هو المقر الوحيد لرئيس دولة الذي يستقبل الزوار من أفراد الجمهور دون رسوم مالية. ويضم البيت الأبيض تراثاً تاريخياً خلفه جميع من أقاموا فيه، وجعلوه رمزاً للجمهورية الأمريكية.