كشف الادعاء الفرنسي أن منفذ الهجوم الذي استهدف كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوب غربي البلاد وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، تونسي، من مواليد 1999، ويدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوي.وذكر الادعاء أن العيساوي من عائلة فقيرة من مدينة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان، ودخل فرنسا في أكتوبر بطريقة غير شرعية قادماً من إيطاليا.وأشار إلى أن منفذ الهجوم كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي، وأن 4 ضباط واجهوه داخل الكنيسة وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى أصابته بجروح خطيرة ونقله للمستشفى.