افتتح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الكاميرونية ياوندي اليوم (الخميس)، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الكاميرون، بمشاركة وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.

وكان في استقبال وزير الخارجية، ووزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالإله الشعيبي.

وفي السياق، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القصر الرئاسي لجمهورية الكاميرون اليوم، وزير الدولة أمين عام ديوان الرئاسة الكاميرونية فيرديناند انغو انغو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله الشعيبي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.