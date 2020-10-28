أعلن رئيس برلمان الملالي محمد باقر قاليباف اليوم (الأربعاء)، إصابته بفايروس كورونا، لينضم إلى قائمة متزايدة من كبار المسؤولين الإيرانيين المصابين.

وكتب في حسابه على «تويتر» أنه تلقى الأخبار بعد أن ثبتت إصابة أحد زملائه بالفايروس، لافتاً إلى أنه سيواصل أداء واجباته من الحجر الصحي.

وظهرت إيران في وقت مبكر كمركز عالمي للوباء وواجهت صعوبة في وقف الانتشار السريع للفايروس، خصوصاً في ظل وضعها الاقتصادي الذي يعاني من العقوبات الأمريكية الشديدة.

ورفضت حكومة روحاني إصدار أوامر بإغلاق الأعمال حتى مع وصول معدلات الإصابة إلى مستويات جديدة.

وتسبب تفشي المرض في إيران في مقتل 33 ألف شخص وهي أعلى حصيلة في الشرق الأوسط، وأصيب العشرات من كبار المسؤولين بالمرض.

وأثبتت الاختبارات إصابة 30 نائبا في الأقل في الأشهر الأخيرة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، وتوفي أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني.