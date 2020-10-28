طالبت منظمتان يمنيتان اليوم (الأربعاء) مجلس الأمن الدولي بإلزام الحوثيين إطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات تعسفاً بشكل عاجل ودون قيد أو شرط أو مقايضة سياسية أو عسكرية.

وقال بيان لرابطة أمهات المختطفين وشبكة نساء من أجل اليمن: «مازال 1270 مدنياً رهن الاختطاف والإخفاء لدى الحوثي ممن تم توثيقهم، ودعت مجلس الأمن لفصل ملف المدنيين المختطفين والمعتقلين عن ملف الأسرى المقاتلين وإطلاق سراحهم دون قيد وشرط، مؤكدة أنه لا يوجد مسوغ قانوني لاعتقالهم وإطالة أمد احتجازهم».

ودعت المنظمتان إلى تكثيف الضغط لإظهار المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم كاملة، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختطاف والاعتقال والإخفاء والتعذيب والمتسببين بها، وشددتا على ضرورة أن تعمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على تقديم برامج للدعم النفسي للمفرج عنهم، وتمكين المفرج عنهم اقتصاديا حيث فقد غالبيتهم وظائفهم بسبب الاختطاف والاعتقال، وتقديم الدعم القانوني للمفرج عنهم لاسترداد حقوقهم.

وقال البيان: «إنه تم الإفراج في مراحل تنفيذ اتفاق جنيف عن (141) كانت قد أقدمت الحوثي على اختطافهم واحتجازهم لفترات تفاوتت بين 3 سنوات و5 سنوات بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية من الذين وثقتهم رابطة أمهات المختطفين».