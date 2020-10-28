أعلنت المغرب أن الإمارات العربية المتحدة ستكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة في مدينة العيون، وثمنت هذه الخطوة الدبلوماسية المهمة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء أمس (الثلاثاء): إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، الذي أبلغ العاهل المغربي بقرار بلاده افتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضافت الوكالة: «عبر الملك عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد أبوظبي على هذا القرار التاريخي المهم الداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابها، خصوصاً أن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء المظفرة».

كما أعرب الملك عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات كأول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية، مؤكداً أنه قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية.