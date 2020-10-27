حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً إرهابياً، مؤكدا أن التحالف الدولي سيواصل العمل لهزيمته.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «اليوم يمر عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبوبكر البغدادي». على الرغم من هذا الإنجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديداً، وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم.وفي 27 أكتوبر 2019، استهدفت عملية عسكرية أمريكية في إدلب بسورية، زعيم التنظيم الإرهابي.وظل البغدادي لفترة طويلة هدفا للقوات الأمريكية وقوات أمنية أخرى في المنطقة، تحاول القضاء على التنظيم حتى بعد استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم.وأدت ضربات أمريكية إلى مقتل معظم قيادات البغدادي وأبرزهم: أبو عمر الشيشاني وأبو مسلم التركماني وأبو علي الأنباري وأبو سياف، وأبو محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم، كما سقط الآلاف من مقاتليه بين قتيل وأسير.