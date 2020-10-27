قتل 29 مسلحاً من قوات النظام السوري وتنظيم «داعش» الإرهابي اليوم (الثلاثاء) في المعارك العنيفة التي تشهدها الرهجان واثريا بريف حماة الشرقي ومحاور أخرى ضمن مثلث حلب، حماة، والرقة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه وثق مقتل 13 من عناصر من داعش و16 عناصر من قوات النظام والمليشيا الموالية لها، مؤكداً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.وقال المرصد إن قصفاً مكثفاً وعنيفاً أيضاً شنته فصائل الجبهة الوطنية للتحرير ومن ضمنها فيلق الشام الموالي على مناطق سيطرة قوات النظام في منطقة (بوتين – أردوغان).ولفت إلى أن هجوم الفصائل جاء رداً على المجزرة التي ارتكبتها طائرات حربية روسية باستهدافها معسكراً لفيلق الشام شمال غربي إدلب والذي راح ضحيته 78 قتيلا و90 جريحا أمس الأول.