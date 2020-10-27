أسفر هجوم بسيارة مفخخة على مركز للشرطة الأفغانية اليوم (الثلاثاء)، عن مقتل شرطيين و4 مهاجمين وإصابة عشرات الأشخاص في مدينة خوست المحاذية لباكستان. ووقع الهجوم على مركز الشرطة في خوست، وأدى إلى إصابة 14 عنصراً أمنياً و9 مدنيين بجروح.

وعقب التفجير، جرت اشتباكات بالأسلحة النارية لا تزال مستمرة. وتم تفجير السيارة عند بوابة قاعدة للقوات الخاصة في الشرطة في خوست، بحسب مصدر أمني. وحاولت بعد ذلك مجموعة من المهاجمين اقتحام القاعدة، فاشتبكوا مع قوات الأمن، بحسب ما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان للصحفيين. وقُتل 4 من المهاجمين فيما يواصل اثنان القتال، بحسب المتحدث.

وتشهد أفغانستان تصعيداً في أعمال العنف خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتواصل المحادثات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية سعياً لوضع حد للنزاع الجاري منذ سنوات. واستهدفت معظم الهجمات التي نفذتها حركة طالبان قوات الأمن الأفغانية، إلا أنها أوقعت العديد من القتلى بين المدنيين.