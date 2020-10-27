وسط خلافات حول قضايا شائكة وبعد تجميد نحو شهرين، تنطلق اليوم (الثلاثاء) جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة برعاية أفريقية. وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت استعداد القاهرة للمشاركة في المفاوضات من أجل التوصل لحل عادل. فيما أعلنت الخرطوم على لسان وزير الري ياسر عباس، تمسكها بالمفاوضات الثلاثية ولكن بمنهج مغاير. وشددت على أنه لا يمكن مواصلة التفاوض بطريقة الجولات السابقة، التي وصلت إلى طريق مسدود.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، إن مسار المفاوضات بشأن سد النهضة طويل وشاق وهو الحل الأمثل للوصول إلى توافق، مؤكداً أن قضية نهر النيل مسألة حياة بالنسبة لمصر ولا تنازل عنها.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا، أعلن أنّ المفاوضات بين كلّ من إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى بشأن «سد النهضة» على «النيل الأزرق» ستستأنف اليوم.

وكشفت القاهرة نهاية أغسطس فشل التوصل لصيغة مشتركة حول سد النهضة، عقب انتهاء آخر جولات التفاوض؛ بسبب التعنت الإثيوبي، وأعلنت حينها تمسكها بالمفاوضات كحل للأزمة.

وحركت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المياه الراكدة بشأن سد النهضة، عندما اتهم إثيوبيا بإفشال اتفاق توسطت فيه واشنطن.