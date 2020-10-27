اغتال مسلحون مجهولون اليوم (الثلاثاء)، وزير الشباب في حكومة الانقلاب القيادي الحوثي البارز حسن زيد المطلوب رقم 14 في قائمة «التحالف»، وذلك في شارع حدة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال شهود عيان لـ«عكاظ»، إن مسلحين يستلقون دراجة نارية أطلقوا النار على زيد عند جسر حدة السكني عندما كان برفقة ابنته الصغرى.

وأضافت المصادر أن ابنته لم تصب وترجلت من السيارة تنادي المارة لمساعدتها في إنقاذ والدها، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وأفادت مصادر مقربة، أن القيادي الحوثي توفي في الطريق خلال نقله إلى المستشفى الجمهوري، مؤكدة أن المسلحين الذين أردوه قتيلاً ينتمون إلى محافظة صعدة.