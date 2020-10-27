أدانت باكستان الحملة المُمنهجة ضد الإسلام، والمتمثلة في إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المُسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن باكستان تشعر بالقلق، إزاء تصريحات بعض السياسيين التي تبرر مثل هذه الأعمال الشائنة، تحت غطاء حرية التعبير ومساواة الإسلام بالإرهاب لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية ضيقة.

وقالت «بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة، وإن نشر الأفكار العنصرية،والتشهير بالأديان الأخرى والاستهزاء بها وازدراء الشخصيات الدينية، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف يتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير عن الرأي».

وبيّنت أن مثل هذه الأعمال غير القانونية والمعادية للإسلام، التي تثير الكراهية والعداء والمواجهة بين الأديان هي الأساس الحقيقي لإثارة أعمال إرهابية مروعة، تهدد السلام والوئام بين الحضارات في المستقبل.