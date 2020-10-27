دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الإثنين)، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن اليمنية.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي للمركز بإجراء نحو 5300 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًا.

وسيستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في محافظتي عدن ومأرب.

وتأتي الحملة المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.