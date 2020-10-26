انتقد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، عدم استطاعة جوبايدن منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تذكر اسمه ونادى عليه باسم «جورج» ماجعله يحصل على بعض المساعدة من المذيع لإكمال المقابلة.



وأكد في تغريداته على حسابه «بتويتر» تحقيق تقدم هائل على فايروس الصين، لكن الأخبار الكاذبة ترفض الحديث عن ذلك بسبب قرب الانتخابات، ويتم تكرار استخدام «كوفيد» من قبلهم بتنسيق كامل، لتغيير أرقامنا الانتخابية المبكرة الرائعة ومن المفترض أن يكون ذلك انتهاكاً لقانون الانتخابات.



وأضاف هناك ثلاث مسيرات كبيرة تتوجه اليوم إلى ولاية بنسلفانيا. ولدي الكثير لأقوله عن تضليل وسائل الإعلام وعن «جو النائم» وعن تستر رهيب يحدث في بلدنا، وعصابة الأخبار الزائفة تعمل ساعات إضافية للتستر عليها.