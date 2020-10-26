تنامت ظاهرة اختطاف الفتيات في اليمن بالتزامن مع عودة المدارس، إذ بدأت عصابات حوثية نشاطاتها في عدد من المحافظات خصوصاً إب. وأكدت تقارير إعلامية، تعرض 3 فتيات للاختطاف في مدينة يريم بالمحافظة، فيما أحبطت أكثر من 4 عمليات خطف لأطفال في سن العاشرة خلال اليومين الماضيين.وأفادت بأن طفلاً آخر فقد أثره في جولة العدين في إب بعد خروجه من منزله في طريقه إلى المدرسة قبل يومين ولم يعد إلى أسرته، واختطف طفل ثان من مديرية الظهار. واتهمت مصادر موثوقة مليشيا الحوثي بإثارة فوضى أمنية وممارسة انتهاكات بحق المدنيين.وقالت مصادر محلية لـ«عكاظ»، إن المليشيا لجأت إلى جرائم الخطف وابتزاز المدنيين بعد فشلها في جمع الأموال بالقوة، مؤكدة أن المليشيا تستغل المناسبات الدينية لسرقة أموال الشعب اليمني. وكشف تقرير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، عن تزايد انتهاكات مليشيا الحوثي ضد العملية التعليمية، مؤكداً أنه وثق نحو 8140 انتهاكاً خلال الفترة (5 أكتوبر 2019 حتى 4 أكتوبر 2020). وذكر أن انتهاكات المليشيا بحق التعليم في العاصمة تمحورت حول عمليات القتل والوفاة تحت التعذيب، والفصل والتعسفالوظيفي للمعلمين وتغيير المناهج وخصخصة المدارس وفعاليات وأنشطة طائفية. ودعا مكتب حقوق الإنسان الجهات المعنية إلى الوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات الجسيمة.