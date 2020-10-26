اعتبر وزير الري والموارد المائية المصري السابق الدكتور نصر علام، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة حول سد النهضة، بمثابة إعلان وفاة الاتحاد الأفريقي «إكلينيكيا»، بعد فشله تماماً في إدارة ملف الأزمة، وتوقف المفاوضات على مدار الأشهر الماضية.ولفت علام في تصريحات لـ«عكاظ»، إلى أن الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا لم يحرك ساكنًا عندما أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الأول للسد، رغم التزامها أمام مجلس الأمن بعدم الإقدام على أي خطوات أحادية قد تضر بمسار المفاوضات.وأضاف أن اشتعال حرب المياه بين إثيوبيا ومصر أمر وارد، خاصة أن مصر مهددة بالفناء، نتيجة قلة المياه العذبة الواردة إليها من نهر النيل، كاشف أن أديس أبابا تخطط لإقامة 3 سدود أخرى، لكن القاهرة ما تزال تتمسك بالحل السلمي للقضية من خلال المفاوضات، خاصة أنها تملك خبرة طويلة في التفاوض.وأكد أن تصريحات ترمب تحذيرات شديد اللهجة وغير مسبوقة في وضوحها، ورسالة خرجت من الغرف المغلقة إلى العلن أمام العالم، لكي يوضح لجميع القوى الدولية خطورة الموقف وأثر السد وقلة المياه على حياة المصريين، كما كشفت التصريحات الموقف الإثيوبي المتعنت ورفضه من قبل التوقيع على وثيقة واشنطن في فبراير الماضي.وتوقع المسؤول المصري السابق، أنه بعد هذه التصريحات، فإما أن تتجه الأزمة إلى الحلحلة خلال الأيام القادمة بالعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم من خلال القوى المشاركة في هذا الملف بما فيها واشنطن والاتحاد الأوروبي، أو الدخول في خلافات يمكن أن تصل إلى حد الخيار العسكري.