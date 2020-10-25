بعد مرور حوالى 4 أشهر على اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي، أمام منزله في بغداد، كشف مسؤول أن التحقيقات وصلت إلى الجناة، وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، أن لجنة التحقيق توصلت إلى قتلة الهاشمي. وقال في مقابلة مع قناة «الحدث» اليوم (الأحد): توصلنا إلى معلومات تخص قتلة الهاشمي، لكن لا يجوز التصريح بها، حفاظاً على سير وسرية التحقيقات. وأضاف أن تلك المعلومات موجودة منذ اللحظات الأولى لاغتيال الباحث المرموق.وكان الملا أكد في أغسطس الماضي أن قضية اغتيال الهاشمي «معقدة وخيوطها متشابكة».ومنذ السادس من يوليو الماضي، لم يكف العديد من الناشطين العراقيين والسياسيين والإعلاميين عن المطالبة بمتابعة القضية وتوقيف الجناة.وأثار اغتيال الهاشمي بدم بارد أمام منزله مخاوف من دخول العراق في مرحلة خطيرة مع وصول التوترات بين الفصائل الموالية لإيران والحكومة إلى منزلق خطير.واغتال مسلّحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين الهاشمي (47 عاماً) مساء الإثنين السادس من يوليو أمام منزله في شرق بغداد، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه.وكان الهاشمي داعماً بشدة للانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي والمندّدة بالمليشيات الموالية لإيران.