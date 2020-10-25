اعتقل النظام التركي، الإعلامي والناشط اليمني الذي يحمل الجنسية الأمريكية جلال الصلاحي، خلال تواجده في مطار إسطنبول قادماً من إثيوبيا في رحلة سياحية.واتهم الصلاحي في تسجيل مصور بالفيديو نشره أمس (السبت) واطلعت عليه «عكاظ»، تنظيم الإخوان في اليمن بالوشاية به وتقديم صور له من مختلف جوانبه إلى أنقرة، مؤكداً أنه يمتلك تأشيرة سارية المفعول لمدة 3 أشهر لكنه جرى اعتقاله ومصادرة هواتفه ونقله إلى سجن المطار دون أي تهمة أو توضيح سبب قانوني لاعتقاله.وحذر الصلاحي رجال الأعمال اليمنيين من التوجه إلى تركيا للاستثمار، مؤكداً أنها بيئة غير صالحة لأي تجارة أو استثمار أو سياحة.وتعهد الصلاحي الذي ينشط في نشر الفيديوهات الساخرة بكشف جرائم (إخوان اليمن) وفضحهم على الملأ قائلاً: «بدأوا يشتغلون لكننا لن نترككم وسنظل وراءكم حتى نجتثكم من بلادنا».وذكرت وسائل إعلامية يمنية، أن الصلاحي تمكن من نشر تسجيل صوتي من زنزانته في سجن مطار إسطنبول بمساعدة أحد السجناء الذي كان بجواره ويمتلك هاتفاً خلوياً.ويحظى الصلاحي بمتابعة واسعة من مختلف شرائح المجتمع اليمني وتلقى القضايا التي يتبناها بسخرية سياسية اهتمام الكثير من وسائل الإعلام.وكان مستثمرون قد تحدثوا لـ«عكاظ» عن مضايقات وممارسات لا أخلاقية ترتكبها خلايا الإخوان بقيادة توكل كرمان بحق اليمنيين، حيث يعملون بالتنسيق مع مسؤولين في نظام أردوغان على مضايقتهم وابتزازهم وتهديدهم نظير رفضهم دفع أموال لرعاية فعاليات يقيمونها بأسماء مستعارة منها «اتحاد طلاب اليمن في تركيا».