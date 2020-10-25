شن مسؤول ديموقراطي، هجوماً حاداً على النائبة الديموقراطية إلهان عمر، مؤكداً أنها «لا تنتمي إلى حزبنا».وجاء هجوم رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب والنائب عن ولاية مينيسوتا كولين بيترسونبيترسون، في فيديو تداولته وسائل إعلام أمريكية، وكان يرد على أحد الناشطين في إحدى لجان الكونغرس الجمهوري، والذي سأل بيترسون عن سبب دفاعه عن إلهان بعد أن قالت إن «بعض الأشخاص فعلوا شيئاً»، في إشارة إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر ليرد عليه بأنها «لا تمثل الحزب الديموقراطي».وذكرت صحيفة «تريبيون» أنه مع تزايد استقطاب الكونغرس وجد بيترسون نفسه في عزلة متزايدة، ويواجه الآن تحدياً تنافسياً من الضابط الجمهوري السابق ميشيل فيشباك.وتعكس تعليقاته رغبة متزايدة في انتقاد حزبه، وهي نقطة أكدها خلال مناظرته في سبتمبر ضد فيشباك، إذ سبق أن قال «أنا لا أرى نفسي حزبياً، أرى نفسي أمريكياً. وما أفعله هو أنني ممثل لمنطقتي، وأذهب إلى العاصمة وأنا أمثل منطقتي. إذا كانت منطقتي غير متناغمة مع حزبي، فلا يهمني «سأقوم بتمثيل منطقتي وأترك التصريحات تسقط حيثما أمكنها ذلك».