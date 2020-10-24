وسط إجراءات أمنية مشددة، صوتت 14 محافظة مصرية اليوم (السبت)، في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي تستمر يومين.وتشمل المرحلة الأولى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.وتجرى المرحلة الثانية للمصريين بالخارج في 4 و5 و6 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي 7 و8 نوفمبر. ويتنافس المرشحون على الفوز بـ568 مقعداً، بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة. ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.وأكدت وزارة التنمية المحلية انتهاء محافظات المرحلة الأولى من الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق الانتخابات بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارتا الداخلية والصحة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل العملية على الناخبين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم.وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إنه تابع مع المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، وأكد لهم ضرورة الانتهاء من التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده، إضافة للالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي لحماية وسلامة الناخبين من فايروس كورونا.وأنهت وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين الانتخابات، واعتمدت خطة شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان والطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير دوريات أمنية، إضافة لتأمين خدمات مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.من جهته، أعلن المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على مراجعة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية.