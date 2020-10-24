أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم (السبت)، مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح جراء انفجار هز العاصمة كابل.وقالت شرطة كابل، إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غربي المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم انتحاري، جاء ذلك بعد ساعات من هجوم مماثل قتل فيه 9 مدنيين بينهم امرأتان، وأصيب ضابطا شرطة بجروح، جراء انفجار قنبلتين متعاقبتين في مقاطعة غزنة شرق البلاد.