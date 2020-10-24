وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إعلان الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، بأنه «خطوة إيجابية» كان ثمرة مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أنه «لصالح ليبيا آمنة ومستقرة».وقال قرقاش على حسابه في «تويتر» أمس (السبت: «إن الأخبار المشجعة من ليبيا تتوالى ومعها تتسع فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال». وأضاف: «نرحب بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة».ووقّع طرفا النزاع في ليبيا (الجمعة) اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار بعد محادثات استمرت 5 أيام في جنيف.