أعلنت الشرطة الأفغانية أمس (السبت)، مقتل 9 مدنيين بينهم ثلاث نساء وإصابة ضابطي شرطة بجروح، جراء انفجار قنبلتين بشكل متعاقب في مقاطعة غزنة شرق البلاد.وقال المتحدث باسم شرطة المقاطعة أحمد خان، إن الانفجار الأول وقع بعد مرور حافلة كانت تقل مجموعة من المدنيين على جهاز تفجير محلي الصنع، في منطقة كوتال اي راوزه، وهي منطقة في ضواحي عاصمة مقاطعة «غزنة» مضيفاً أن الانفجار الثاني جاء بعد دقائق، ليتسبب في تفجير مركبة مدرعة تابعة للشرطة ما أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة.ولفت إلى أن الانفجارات وقعت على طريق رئيسى يربط العاصمة كابل بالمقاطعات الجنوبية والغربية.