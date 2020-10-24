قتل مواطن مسن، اليوم السبت، من أهالي مدينة حيس، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، إثر استهداف الميليشيات الحوثية لمنازل المواطنين والأحياء السكنية في المدينة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية وجرائمها بحق المدنيين.وكشفت مصادر محلية، أن المواطن طالب داوود خضيري البالغ من العمر 75 عاماً قُتل، وهو نائم في منزله الكائن بالأطراف الشمالية لمدينة حيس، إثر اختراق رصاصة حوثية عنقه وأردته قتيلاً.وقالت المصادر:" المليشيات الحوثية قد هجّرت خضيري وكافة أهالي قرية الحاصبة الواقعة شمال مدينة حيس قسراً واتخذت من منازلهم ثكنات عسكرية لها.يذكر أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذائف مدفعية الهاون أمس (الجمعة)، قرى في مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، مما أدى إلى إصابة المواطن عبده حسن علي مسبح، لتستمر بمسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.واستهدفت ميليشيات الحوثي، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي، بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة، في إطار تصعيدها الخطير جنوبي الحديدة.