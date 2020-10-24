صوت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت) مبكرا في مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.ووصل ترمب إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن بشكل مبكر، على غرار 55 مليون أمريكي سبق أن أدلوا بأصواتهم خشية الزحام يوم الاقتراع في ظل تفشي فايروس كورونا.وغرد ترمب على «تويتر» قائلا: «صوّت في الانتخابات لتوي.. إنه شرف عظيم».وقال إن بايدن سيدمر الاقتصاد بزيادة هائلة في الضرائب، وخاطب الشعب الأمريكي: «لا تدعوا ذلك يحدث».