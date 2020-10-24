أعلن مسؤولون في الكاميرون اليوم (السبت)، مقتل خمسة أطفال وإصابة تسعة آخرين بجروح بليغة في هجوم مسلح على مدرسة في مدينة كومبا جنوب غربي البلاد.وأوضح نائب حاكم كومبا علي أنوغو، في تصريحات صحفية، أن الاعتداء وقع بعد ظهر اليوم، مؤكداً أن المهاجمين وجدوا الأطفال في الفصل الدراسي وأطلقوا النار عليهم. وحمل المسؤولون الكاميرونيون الانفصاليين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في غرب البلاد المسؤولية عن الهجوم.وكانت الحكومة الكاميرونية قد اتهمت العام الماضي الانفصاليين أنفسهم بقتل عشرات التلاميذ لكنهم نفوا مسؤوليتهم عن ذلك.