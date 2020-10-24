أعلن الجيش الهندي اليوم (السبت)، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة للجيش الباكستاني من صنع صيني، مؤكداً أن العملية جرت عندما كانت الطائرة تحلق فوق المواقع العسكرية الهندية على حدود ما يسمى بخط السيطرة في كيران بجامو وكشمير.واتهمت الهند باكستان مراراً بالعمل على اختراق الحدود عبر إرسالها من وصفتهم بالإرهابيين لتنفيذ مخططات شائنة، على حد تعبير قائد القوات المسلحة الهندية مانوج موكود نارافان، في الأراضي الهندية.وقالت الهند إنها وضعت قواتها على الحدود مع باكستان في حالة تأهب قصوى تحسباً لأي اختراق أمني لأراضيها خلال هذه الفترة الوجيزة السابقة لتساقط الثلوج والتي يصعب بعدها لسوء الأحوال الجوية التسلل عبر ترابها.