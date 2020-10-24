في تطور وصف بأنه إنجاز تاريخي، وقّع طرفا النزاع الليبي على «اتفاق دائم لوقف إطلاق النار»، أمس (الجمعة)، بعد محادثات استمرت 5 أيام في الأمم المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك: «تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي، إذ توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

ونشرت البعثة بثاً مباشراً على صفحتها لحفل التوقيع الذي استمر 10 دقائق. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إذ وقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وهم أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها.

وفي أول رد فعل تركي، نقلت قناة «تي آر تي عربي» التركية، عن الرئيس رجب أردوغان، قوله: «لسنا متأكدين من صدق نوايا سحب المرتزقة من ليبيا». وزعم أردوغان أن «اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يعد أقل مستوى من الاتفاقات السابقة». ويعطي إعلان الهدنة الدائمة بصيص أمل لليبيين الذين أرهقتهم سنوات من المعارك والانقسامات.

ورحبت وزارة الخارجية الألمانية بنجاح محادثات 5+5 الليبية في جنيف، ودعت الأطراف الليبية لاستغلال هذه المحادثات. و أكدت العمل مع البعثة الأممية لإنجاح المفاوضات الليبية، آملة في وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. كما رحبّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالتوافقات والتفاهمات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا خلال مباحثات جنيف، واعتبرها خطوة أخرى في مسار تحقيق السلام في ليبيا.