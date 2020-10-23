كشف محامو حفيد مؤسس الإخوان الإرهابية طارق رمضان، (الخميس)، أن موكلهم وجهت إليه تهمة اغتصاب امرأة أخرى في فرنسا، بعد أربعة اتهامات مماثلة.

وتتعلق تهمة الاغتصاب الأخيرة بمونيا ربوج، وهي فتاة مرافقة سابقة كانت من أوائل من اتهموه بالاعتداء الجنسي في عامي 2013 و2014.

وأجبرت شهادتها رمضان على الاعتراف بعلاقات خارج نطاق الزواج للمرة الأولى، لكنه شدد على أنها كانت «رضائية».

وطالب ممثلو الادعاء في باريس بتوجيه الاتهام إليه في هذه القضية في 2018، لكن القضاة علقوا قرارهم.

وكان طارق رمضان، خضع أمس لاستجواب من الادعاء السويسري، في اتهامه باغتصاب امرأة باستعمال العنف.

واستمع مدعي عام جنيف في محكمة بباريس إلى طارق رمضان، المتهم في فرنسا بـ4 جرائم اغتصاب.

واستجوب رمضان، الخاضع لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، لأكثر من 3 ساعات من طرف مدعي عام جنيف بحضور قاضي تحقيق فرنسي مكلف بالتحقيقات.