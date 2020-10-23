أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع على قرار رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، بحث أمس هاتفياً مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، خطوات رفع السودان من قائمة الإرهاب، ونوه بحهود رئيس الحكومة السودانية في تحسين العلاقة مع إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو تحدث هاتفياً مع حمدوك، وقد رحب الجانبان بتعهد الرئيس الأمريكي بالمضي قدماً في حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضافت أن بومبيو أشاد بجهود حمدوك حتى الآن لتحسين علاقة السودان مع إسرائيل وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه الجهود.

وقال رئيس الوزراء السوداني الثلاثاء على استعداد واشنطن لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب،: «منذ تسلمنا المسؤولية بدأنا حواراً جاداً مع الإدارة الأمريكية»، لافتاً إلى أن ما أنجزناه اليوم يفتح الباب واسعاً لعودتنا للمجتمع الدولي.

وأضاف أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار، وتابع في حديث للتلفزيون الرسمي أن العقوبات حرمتنا من الاستثمار والتكنولوجيا.. الطريق طويل أمامنا ونحتاج للتخطيط الجاد. وأضاف: «نبارك لشعبنا إنجاز اليوم ومعاً سنحقق المعجزات».