في تطور وصف بأنه إنجاز تاريخي، وقّع طرفا النزاع الليبي على «اتفاق دائم لوقف إطلاق النار»، اليوم (الجمعة)، بعد محادثات استمرت 5 أيام في الأمم المتحدة.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك: «تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي، إذ توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».ونشرت البعثة بثاً مباشراً على صفحتها لحفل التوقيع الذي استمر 10 دقائق. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إذ وقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وهم أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها.وفي أول رد فعل تركي، نقلت قناة «تي آر تي عربي» التركية، عن الرئيس رجب أردوغان، قوله: «لسنا متأكدين من صدق نوايا سحب المرتزقة من ليبيا». وزعم أردوغان أن «اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يعد أقل مستوى من الاتفاقات السابقة».ويعطي إعلان الهدنة الدائمة بصيص أمل لليبيين الذين أرهقتهم سنوات من المعارك والانقسامات.وقد انطلق المسار الأمني التفاوضي الإثنين الماضي، في جنيف، وهو أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510.