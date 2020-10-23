من هي الإعلامية كريستين ويلكر التي أدارت باقتدار المناظرة الرئاسية الأخيرة فجر اليوم (الجمعة) بين المرشحين الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن؟ ولماذا هاجمها الرئيس الأمريكي؟تعمل ويلكر في شبكة «إن. بي. سي. نيوز»، وهي مراسلة القناة في البيت الأبيض منذ عام 2011.وكان ترمب وصف في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الثلاثاء الماضي، كريستين بأنها فظيعة ومتحزّبة تماماً. وقال إن والدها ووالدتها من المؤيدين الكبار لجو بايدن والحزب الديمقراطي.وتبرّع والدا ويلكر بعشرات الآلاف من الدولارات للديمقراطيين، بما في ذلك ما يقرب من 20 ألف دولار للرئيس السابق باراك أوباما، وفقا لـ «فوكس نيوز».ولدت ويلكر في فيلادلفيا في حي فيرمونت. والدتها أمريكية سوداء تعمل وكيلة عقارات، بينما والدها مهندس أبيض اللون. وتخرجت من جامعة هارفارد بمرتبة الشرف عام 1998 من قسم التاريخ. وتبلغ حالياً 44 عاماً، وقد تزوجت عام 2017 من جون هيوز، وهو مدير التسويق في شركة «ميرك» للأدوية.