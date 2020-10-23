عبر مذيع قناة «فوكس نيوز» كريس والاس، عن غيرته من المذيعة كريستين ويلكر من شبكة «إن. بي. سي. نيوز»، التي أدارت بنجاح المناظرة الثانية والأخيرة بين الرئيس دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن فجر اليوم (الجمعة)، بعد أسابيع من جلوسه على المقعد نفسه خلال مناظرة أثارت الجدل بين الرجلين.وقال والاس على قناة «فوكس نيوز» أثناء التغطية الحية للحدث: «حسناً، قبل كل شيء، أشعر بالغيرة. كنت أتمنى لو كنت قادراً على إدارة هذا الحوار كما فعلت ويلكر». وحصلت ويلكر أيضاً على ثناء كبير، وقارنها البعض بشكل إيجابي مقارنة بكريس والاس.وكان والاس تعرض لانتقادات شديدة من حملة ترمب وبعض الإعلاميين في أعقاب المناظرة الأولى أواخر سبتمبر، وهو مشهد تميز بحجج بينه وترمب وقدر كبير من الحديث المتبادل الذي كان قليل المعلومات أو محادثة متماسكة. وقال ترمب لوالاس في وقت ما خلال المناظرة الأولى: «أعتقد أنني أناظرك أيضاً».وتميزت المناظرة الثانية والأخيرة بنبرة مدروسة خصوصاً من جانب ترمب، وحاول تسليط الضوء على المعاملات التجارية الخارجية لابن بايدن.وتضمنت المناظرة أيضاً بنداً يسمح للجنة المناظرات الرئاسية بكتم صوت ميكروفونات كلا المرشحين إذا تجاوزا الوقت المحدد أو بدآ يتحدثان في وقتٍ واحدٍ. ولم تكن تلك الأداة جزءاً من المناظرة التي أدارها والاس.