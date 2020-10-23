كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إصابته والوزير أحمد مجدلاني بفايروس كورونا. وكتب الأحمد على «فيسبوك»: «تأكدت إصابتي والدكتور أحمد مجدلاني، بالفايروس بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس».وأضاف: «لا أشعر بأي أعراض للفايروس، وإصابتي تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم بالحجر الصحي وتعليمات الأطباء».ونُقل أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يوم الأحد الماضي إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، إذ أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بكورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.وكانت عائلة عريقات، أكدت يوم الثلاثاء، أن وضعه مستقر بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفايروس كورونا وتضارب الأنباء حول وفاته. وأضافت العائلة أن عريقات ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».ويشغل عريقات منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه من كبار مستشاري أبو مازن.