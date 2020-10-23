فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 كيانات إيرانية، بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الثالث من نوفمبر.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم (الجمعة)، إن من بين هذه الكيانات الحرس الثوري الإيراني، متهمةً إياها بـ «زرع الفتنة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة بهدف تضليلهم».كما فرضت الوزارة عقوبات على قياديين اثنين في مليشيا «حزب الله»، هما عضوا المجلس المركزي للحزب نبيل قاووق وحسن البغدادي، اللذان وصفهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأنهما من أبرز العاملين في إدارة عمليات الحزب وأنشطته العسكرية.وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، إن كبار قادة الحزب مسؤولون عن تنفيذ أجندة إرهابية مزعزعة للاستقرار، وتستهدف مصالح الولايات المتحدة وشركائها.كما فرضت واشنطن عقوبات على السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه «جنرال في الحرس الثوري ولعب دوراً بارزاً في تدريب وتسليح المليشيات».