قتل 15 شخصاً بينهم 11 امرأة أفغانية في تدافع في ملعب رياضي في شرق أفغانستان، إذ تجمع آلاف الأشخاص لتقديم طلبات للحصول على تأشيرات دخول في القنصلية الباكستانية.وقال المتحدث باسم المستشفى المحلي زاهر عادل اليوم (الأربعاء)، إن الكثير من الأشخاص تدافعوا عند محاولتهم الخروج من الملعب في مدينة جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار، ما أدى الى إصابة 10 أشخاص آخرين أيضاً بينهم 8 نساء، موضحاً أن ما يقدر بنحو 3 آلاف أفغاني تجمعوا في العراء خارج القنصلية في انتظار جمع الرموز اللازمة لتقديم طلب للحصول على تأشيرة.وأوضح عضو مجلس المحافظة، سهراب قادري، أن 11 من الضحايا الـ15 كانوا من النساء، وأن العديد من كبار السن كانوا من بين أكثر من 10 مصابين.