اتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تركيا بممارسة انتهاكات ونقل مرتزقة لمناطق الصراع وابتزازها أوروبا بقضية المهاجرين. وقال أمام القمة الثلاثية في قبرص اليوم (الأربعاء): «قررنا مواجهة الأعمال الاستفزازية والانتهاكات التي يشهدها شرق المتوسط، بتعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص». وأضاف: «وقعنا على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط».وحول أزمة سورية قال السيسي: «نرفض أي وجود أجنبي على الأراضي السورية».فيما أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أن تركيا تزيد من التوتر وتقوض الاستقرار الإقليمي وتتدخل في سورية وترسل مرتزقة إلى ليبيا وإلى إقليم كاراباخ.وقال «أكدنا ضرورة اتخاذ إجراءات قوية ضد كل من يدعم الجماعات المسلحة والإرهابية في المنطقة، لافتا إلى أن العلاقات الثلاثية ليست ضد أي دولة وإنما تهدف للسلام والاستقرار في شرق المتوسط. ودعا أنقرة إلى احترام القوانين الدولية وعدم انتهاك السيادة القبرصية».وأفاد بأن القمة ناقشت دعم وتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات عدة وخاصة الطاقة، ورحب بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكداً ضرورة وقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.ووصف عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا في مياه اليونان بشرق المتوسط بأنها غير قانونية.من جهته، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن ممارسات نظام أردوغان تظلم الشعب التركي. وقال لا نريد إقصاء تركيا ولكن سلوكها يؤدي لذلك.ووقعت مصر واليونان في أغسطس الماضي، اتفاقية مشتركة تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط، ما أثار انتقادات تركية. فيما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من سبتمبر الماضي، وفقا لقرار من وزير الخارجية المصري يسمح بموجبه بتعيين جزئي للحدود البحرية بين الدولتين واستكمالها بمشاورات لاحقة.